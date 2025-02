Nella settimana appena terminata si è svolto, nei locali comunali di Piazza Risorgimento, un incontro tra il sindaco, Roberto Ragnedda, l'assessore ai servizi sociali, Alessandro Careddu, e la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, la dottoressa Carla Puligheddu. Un confronto ritenuto necessario per analizzare la situazione dei giovani nel territorio arzachenese e per incentivare e rafforzare le iniziative a loro dedicate. È noto come, negli ultimi anni, Arzachena abbia vissuto episodi che hanno acceso i riflettori sul disagio adolescenziale.

Per questo, l’Amministrazione comunale ha avviato e potenziato progetti di ascolto, supporto e aggregazione giovanile, tra cui il programma #comemenessunomai, che ora accoglie anche giovani fino a 21 anni; le ultime due inizitive sono recentissime, una il 21 febbraio per comprendere le esigenze dei giovani e gettare le basi per una Consulta giovanile, e l’altra il 22, sul rapporto tra i giovani e la morte. Durante l’incontro con la dott.ssa Carla Puligheddu, si è parlato di sicurezza, prevenzione e sostegno ai ragazzi, con particolare attenzione a chi vive situazioni di difficoltà.

La Garante ha espresso il proprio sostegno alle iniziative del Comune, sottolineando l’importanza di una rete di supporto efficace e capillare. «L’impegno continua», afferma l’Amministrazione comunale: «il dialogo tra istituzioni e cittadini è fondamentale per costruire un ambiente in cui i giovani possano crescere in sicurezza, sviluppare il proprio potenziale e sentirsi parte attiva della comunità».

