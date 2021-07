Inaugurato ad Arzachena il nuovo ufficio della Capitaneria di Porto.

La nuova sede, al porto di Cannigione, è ospitata all’interno della torre di controllo appena ristrutturata.

Al taglio del nastro presente anche l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Aldo Salaris.

"Oggi raccogliamo con entusiasmo e gioia quanto seminato. La riqualificare e l'ammodernamento di infrastrutture portuali come questa restituisce l'immagine di una Sardegna viva, moderna, efficiente e pronta a raccogliere le sfide future, anche e soprattutto in ambito turistico. Poter contare su servizi portuali moderni ed efficienti è l'unico modo che abbiamo per vendere la nostra immagine a livello nazionale e internazionale", ha spiegato l'assessore, ricordando l'impegno profuso sul fronte della portualità dal predecessore, l'assessore Roberto Frongia.

“Per l'ammodernamento del porto turistico di Cannigione – spiega una nota di Villa Devoto -, nell'ambito dei diversi programmi di spesa per investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale, sono stati stanziati dalla Regione 7,4 milioni di euro, a cui si sono aggiunte nuove linee di finanziamento, con integrazione di risorse volte all'esecuzione di nuove opere e al completamento e sistemazione del molo, per i quali il Comune di Arzachena (in qualità di soggetto attuatore) ha articolato i lavori in due lotti funzionali. Il completamento dei lavori del primo lotto (Torre di controllo destinata appunto ad accogliere gli uffici della Capitaneria di porto - Guardia Costiera inaugurati oggi) ha di fatto avviato il processo volto a dare piena funzionalità al porto, processo che verrà portato a compimento con l'esecuzione delle opere del secondo lotto (completamento e sistemazione del molo di sopraflutto, attualmente in fase di progettazione preliminare, e delle altre opere previste)”.

