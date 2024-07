S'avviano a conclusione i lavori di ristrutturazione di Piazza Risorgimento ad Arzachena, iniziati con un progetto del 2020, assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Fresi, e poi avanti col nuovo assessore, Massimo Azzena, ed ora siamo al termine, con l'arrivo dei nuovi arredi e l’introduzione di alberi e fiori.

È il granito gallurese che la caratterizza, che ne ricopre la pavimentazione, le scalinate e la fontana. «Abbiamo investito 80mila euro per il piano degli arredi», spiegano Michele Occhioni e Claudia Giagoni, rispettivamente assessori all’Ambiente e al Turismo e Commercio. «Le fioriere e le sedute sono state scelte in stile moderno, come elementi di contrasto al restante contesto, sia nelle forme che nei colori. I toni neutri del bianco e del nero, i materiali naturali e l’introduzione di una ricca vegetazione vogliono portare un deciso rinnovamento al salotto cittadino sulla scorta di quanto avviene ogni anno durante la manifestazione Estate in Fiore. I tanti riscontri positivi che l’evento porta con le sue installazioni verdi è stato riprodotto grazie a questi arredi: piccole panche in pietra e molto verde in piazza favoriscono la socializzazione e una più agevole fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Presto verranno posizionati anche in via Ruzittu e corso Garibaldi per uniformare l’immagine dell’intero quartiere».

