Un punto come quello di ieri, all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Arzachena, quale “l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche” ha consentito ad assessori e consiglieri di minoranza di spaziare sulle varie tematiche. Con i primi ad elencare l’ottenuto, il fatto, ciò che è in realizzazione, il progettato, il programmato, i finanziamenti ottenuti. I secondi ad elencare il non ottenuto, il non realizzato, il realizzato male, la mancata o insufficiente programmazione. Il tutto nell’ambito di un serrato ed anche polemico dibattito politico-amministrativo.

E da una parte l’ex assessore ai lavori pubblici, Fabio Fresi, ha ritenuto insufficiente e deludente l’operato dell’amministrazione comunale, dall’altro, Rino Cudoni, capogruppo di Piattaforma Arzachena, ex presidente del Consiglio comunale, ha parlato di un paese «decadente», a cominciare del centro storico «abbadonato».

«Va benissimo fare i concerti per Pasqua; però poi la gente viene ad Arzachena e ci dice: ma in che paese siete?». Al che la risposta del sindaco, Roberto Ragnedda, che ha replicato dicendo che Arzachena non sarà Dubai «ma sicuramente nemmeno una realtà completamente allo sfascio».

Ha respinto le critiche, l’assessore ai lavori pubblici, Massimo Azzena, il più bersagliato, considerato l’argomento di sua competenza, per il quale, «denigrare quello che viene realizzato non è corretto» e invitando le opposizioni ad «informarsi» di ciò che si sta realizzando o che c’è in progettazione.

L’assessore Azzena ha illustrato il programma, aggiornato con gli ultimi finanziamenti, elencando una serie di interventi, tra iquali quelli sul porto turistico di Cannigione e la sistemazione del suo lungomare per circa 850.000 euro; ha parlato poi della realizzazione di una pista ciclopedonale tra la stessa Cannigione e Palau. Interventi ci saranno anche nel Parco 18 Ottobre nonché la realizzazione di un campo polivalente per ragazzi. Sarà realizzato un parcheggio a Porto Cervo mentre a Baia Sardinia si spenderanno circa 500.000 euro per il lungomare. Ci saranno anche interventi per il Percorso naturalistico urbano Capizzal di ponti – Li Conchi, come per il parco urbano di Pastura. Il punto all’ordine del giorno è approvato con i voti favorevoli della maggioranza e contrari dell’opposizione.

