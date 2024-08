Fabio Fresi, consigliere di opposizione in Consiglio comunale non si capacita del fatto che nelle fontanelle pubbliche di Monticanaglia, Santa Teresina e Surrau, «la cui gestione è in capo al Comune», venga riportata da alcuni giorni la dicitura “Acqua non potabile”, sottolineando il fatto che «non è nota l’autorità che li ha emessi».

Fabio Fresi afferma poi che in merito non risultano esserci apposite ordinanze. Chiede pertanto al dirigente del Comune di Arzachena «copia dei monitoraggi periodici effettuati, l’esito delle analisi da giugno 2023 ad agosto 2024, e le eventuali azioni correttive adottate».

Fresi chiede inoltre notizie circa «il percorso di valorizzazione del patrimonio sorgivo comunale, iniziato anni fa, per quali esistono già dei progetti dettagliati e, per alcuni di questi, sono già stati eseguiti dei lavori importanti (per Monicanaglia ad esempio, ricordo una spesa di circa 70 mila euro e altri)».

© Riproduzione riservata