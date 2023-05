Ad Arzachena l'Amministrazione Ragnedda ha deciso di far crescere “Estate in Fiore”, evento che quest'anno giungerà alla 9^ edizione, in programma nei giorni 22/23/24 settembre, organizzata con il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, facendolo diventare il “cuore” di un vero e proprio progetto di riqualificazione, anticipando le creazioni dei florovivaisti al 21 giugno prossimo, giorno di inizio dell'estate, e prevedendo la realizzazione di aiuole fiorite, «col preciso intento di valorizzare il centro storico e sensibilizzare cittadini e visitatori al rispetto della natura e alla cultura del decoro urbano».

Saranno abbelliti e valorizzati, dalle aziende florovivaistiche, diversi angoli del centro storico, «arredando piazze e angoli che da Via Ruzittu, Piazza Risorgimento arriveranno fino alla scalinata di Santa Lucia». Il tema scelto per l'edizione 2023 di “Estate in fiore” è "Acqua e biodiversità. Il futuro delle zone umide”. Oltre alle creazioni floreali, si svolgeranno anche iniziative che cercheranno di coinvolgere il campo del turismo, della cultura, ma soprattutto dell’ambiente e di tutti gli aspetti che afferiscono la valorizzazione del territorio e che interessano non solo i cittadini ma anche i numerosi turisti presenti.

“Estate in Fiore” è, per l'Amministrazione del sindaco, Roberto Ragnedda, il «momento culmine della campagna di comunicazione ambientale annuale condotta dal Comune di Arzachena e costituisce veicolo fondamentale per la diffusione tra i cittadini delle buone pratiche di comportamento per la salvaguardia dell’ambiente e il corretto conferimento dei rifiuti».

