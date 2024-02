Il gruppo Sportisola di La Maddalena organizza per domani, domenica 25 febbraio, il Trekking Wild Gallura, «nell'incredibile percorso Pevero Health Trail realizzato nello scenario incantato della Costa Smeralda. Abituati alla movida estiva ed ai fasti della Costa Smeralda – scrive Marta D’Amico, presidente di Sportisola - godremo invece di una natura inviolata, tra i sentieri del percorso relax, con passaggi alla Madonnina, al famoso stazzo di Ciccu Bianco e a Lu Rotu, lo spiazzo di lastre in granito su cui veniva trebbiato il grano facendoci passare i buoi».

Il percorso trekking si snoderò per circa 7 km, «adatti a tutti, purché camminatori abituali». L’appuntamento è per ore 10.00 al parcheggio piccolo di Romazzino /Cala Liccia. Per i partecipanti maddalenini l’appuntamento è alle ore 9 al traghetto Delcomar, per i palaesi alle ore 9.20 alla banchina del porto commerciale di Palau.

Gli organizzatori consigliano abbigliamento sportivo e scarpe da trekking o da ginnastica, una riserva idrica di almeno 1 litro di acqua ed il pranzo al sacco. La partecipazione è gratuita. L'escursione proposta è il 4° appuntamento dei 6 eventi gratuiti organizzati in collaborazione con l'EPS Asi Sardegna e patrocinati dal Comune di La Maddalena.

