Buone notizie per i giovani arzachenesi e per quelli dei paesi vicini che non volendo o potendo presenziare di persona alle lezioni presso l’Università degli Studi di Sassari possono seguire on-line, dalla Biblioteca Manlio Brigaglia, il corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza.

Il sindaco Roberto Ragnedda ha sottoscritto il rinnovo dell’accordo di programma relativo al progetto di formazione a distanza col direttore del Dipartimento, Michele Comenale Pinto. La firma è stata apposta in municipio alla presenza del responsabile del progetto universitario Salvatore Dore e del delegato alla Pubblica istruzione Michele Occhioni.

Fino al 30 settembre 2023, informa l’Amministrazione comunale, «gli studenti avranno a disposizione gli strumenti digitali e il supporto logistico messi a disposizione da Comune e Uniss per seguire il percorso di studi a pochi passi da casa, evitando i disagi di lunghe trasferte o spese fuori sede», evidenziando inoltre come Arzachena si confermi «polo di interesse culturale e punto di riferimento per gli studenti in Gallura».

