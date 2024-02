Dopo il corso di degustazione delle birre artigianali e abbinamento con il cibo, iniziato ieri, Stefania Fresu, delegata alle Attività produttive, annuncia per il 5 e 7 marzo prossimi, le prime due lezioni del corso di potatura e innesto degli ulivi organizzato dalla società cooperativa Oleificio Gallura di Berchidda, mentre il 6 marzo parte il corso di panificazione con lievito madre organizzato da Slow Food Gallura e Tenuta agricola Coda di Lupo.

«Abbiamo messo a punto un programma di corsi – ricorda la delegata - che andrà avanti per tutto il 2024, con l’obiettivo di divulgare conoscenze e pratiche relative al comparto agricolo e alle opportunità che offre. I corsi sono rivolti a imprenditori, appassionati, a studenti e a chiunque voglia scoprire di più sul patrimonio agricolo e agroalimentare locale».

Il corso di potatura e innesto degli ulivi prevede due lezioni teoriche il 5 e 7 marzo 2024, alle ore 18, presso l’Ipsar in via Paolo Dettori. Seguono tre lezioni pratiche da calendarizzare con il docente Angelo Crasta. La partecipazione è gratuita e completamente finanziata dal Comune. Sono 30 i posti disponibili. Il corso di panificazione con lievito madre si terrà il 6 - 12 - 20 e 21 marzo, alle ore 18, con due lezioni teoriche e due pratiche presso l’Ipsar in via Paolo Dettori. Sono 25 i posti disponibili, di cui 10 riservati agli studenti dell’Ipsar a costi agevolati grazie a contributi comunali. La quota per gli adulti è di 120 euro. Per iscrizioni al primo corso inviare un’email all’indirizzo informagiovani@comunearzachena.it. Per il secondo corso, per informazioni e iscrizioni contattare Diego Di Niglio, telefono 3312806708, email slowfoodgallura@gmail.com .

I corsi si svolgono in collaborazione con l’Istituto professionale alberghiero Costa Smeralda, Slow Food Gallura, associazioni e cooperative del territorio nell’ambito del protocollo di intesa siglato nei giorni scorsi.





