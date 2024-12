Sono arrivate o arriveranno presto, nelle case di oltre 120, tra ragazze e ragazzi di Arzachena, altrettante copie, personalizzate, della Costituzione Italiana; un dono che il sindaco, Roberto Ragnedda, e il presidente del Consiglio comunale, Mario Russu, stanno facendo recapitare ai neo maggiorenni. È dal 2022 che i neo diciottenni sono destinatari di questo “pensiero”, che contiene i principi fondamentali allo Stato, i diritti dei cittadini ed anche i doveri.

«Un gesto che vuole sottolineare l’importanza del passaggio dei giovani arzachenesi all’età adulta e il valore dei principi alla base della nostra Repubblica» scrivono le due figure istituzionali comunali. «Il Comune di Arzachena vi fa questo dono affinché possiate farne tesoro, impegnandovi a rinnovare ogni giorno i valori e le promesse della Costituzione Italiana con impegno, responsabilità civile e amore per la democrazia. Congratulazioni ragazzi per questo primo grande traguardo della vostra vita …!». L’iniziativa era partita nel 2022 ed era tra quelle intraprese in occasione della ricorrenza dei cent’anni dall’ottenimento dell’autonomia amministrativa di Arzachena da Tempio Pausania. E valutato che era stata una buona iniziativa, l’Amministrazione comunale ha deciso di proseguirla.

