«La giornata del 25 novembre è un'opportunità per riflettere e prendere coscienza della responsabilità collettiva verso il triste fenomeno della violenza sulle donne», ha dichiarato Alessandro Careddu, assessore ai Servizi Sociali di Arzachena, che ha coordinato una semplice ma significativa installazione, delle scarpette rosse, in Piazza Risorgimento, con la quale, ha proseguito l’assessore, «abbiamo voluto ricordare tutte le vittime di violenza di genere, indicando simbolicamente su ogni scarpetta alcuni nomi delle donne uccise per mano di uomini violenti».

E stasera, come segno ancor più forte, i palazzi municipali del centro storico saranno illuminati di rosso. L’Amministrazione comunale ha collaborato con l’associazione Scarpette Rosse e lo Spazio adolescenti "Come me nessuno mai", gestito dalla Cooperativa sociale La Rosa di Gerico, per appunto focalizzare l’attenzione dei cittadini sui gravi episodi di violenza che, di anno in anno, provocano un numero sempre maggiore di vittime in Sardegna, in Italia e nel mondo. «Il nostro impegno deve essere costante ogni giorno per trasmettere in famiglia, a scuola, nelle istituzioni pubbliche e nella comunità i valori del rispetto assoluto per la donna», ha concluso l’assessore Careddu.

