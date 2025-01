L’Amministrazione comunale di Arzachena ha chiesto l’acquisizione al proprio patrimonio del compendio immobiliare di “Ville Monti Mannu”, sito ad Abbiadori.

I beni in questione, la cui edificazione risale a partire dai primi anni Sessanta, hanno un particolare valore, non solo considerata la loro consistenza, essendo composti da un parco di circa 30.000 mq. e da 3 distinte unità immobiliari per i quali è in corso la procedura di accertamento dell’interesse culturale da parte della Soprintendenza di Sassari, ma anche, come è scritto nella delibera n. 262/24, in quanto «sono appartenuti all’architetto Jacque Couelle, colui che con le sue opere fu artefice della interpretazione degli elementi del paesaggio e della creazione dello “stile Costa Smeralda”, e le “Ville Monti Mannu” racchiudono in sé gli stilemi di quel concetto filosofia di sviluppo urbanistico, edilizio e paesaggistico».

Da qui la decisione dell’Amministrazione comunale di candidare, presso l’Autorità Nazionale Beni Confiscati (ANBSC), il Comune smeraldino a tale assegnazione, attraverso la redazione di una proposta progettuale finalizzata alla creazione di un sito museale di rilevante importanza socio-economica e occupazionale.

L’adozione degli atti consequenziali è stata demandata al Dirigente del Settore n. 2, Servizio Patrimonio generale dell’Ente. I beni in questione, per effetto dell’intervenuta definitività, sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato e risultano, pertanto, destinabili ai sensi del Codice antimafia.

