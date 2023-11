Pensando alle festività di dicembre ormai non lontane l’Amministrazione comunale ha messo a punto il programma “Natale in piazza" che si terrà ad Arzachena e nei suoi borghi dal 1° dicembre al 6 gennaio.

«Abbiamo messo in primo piano l'importanza delle tradizioni con la riscoperta della cucina tipica delle feste e dei prodotti locali all'interno del mercato di Natale», informano dal Comune. «Spazio anche alla magia, ai giochi e a tante sorprese pensate in collaborazione con associazioni culturali, piccoli produttori e nuove aziende partner con cui speriamo di attrarre visitatori dal resto dell’Isola. C’è una buona occasione ogni weekend per mettere in agenda una gita fuori porta e aspettare il Natale ad Arzachena. Anche i numerosi possessori di seconde case che amano la tranquillità della Sardegna troveranno qui un’atmosfera calda e ospitale per trascorrere le feste».

Un’anteprima del calendario è fissata per sabato 2 dicembre (ma dal primo iniziano nel Centro storico i Mercatini di Natale), con la Festa del pane e il Concerto Anghelos - trilogia di suoni e luci -, mentre venerdì 8 dicembre partono ufficialmente le celebrazioni con la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale e il concerto Tell Thee Gospel in piazza Risorgimento.

La festa prosegue ogni fine settimana con appuntamenti musicali, spettacoli itineranti, artisti di strada, laboratori per bambini, degustazioni nel centro urbano e nei borghi di Cannigione, Baja Sardinia, Porto Cervo, Monticanaglia e Abbiadori.

Altri appuntamenti sono già stati definiti fino al 6 gennaio.

