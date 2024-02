Non solo Aggius, dove i vigili del fuoco per ore si sono trovati ad affrontare il fronte del fuoco che ha minacciato un parco eolico.

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio anche ad Arzachena, in località Saloni, vicino allo stagno di Cannigione.

In cenere una vasta area coperta di macchia mediterranea. Un’anomalia, in questo periodo. Ma anche l’antincendio deve fare i conti con la siccità, in attesa delle piogge previste da oggi e per tutto il fine settimana.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata