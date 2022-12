Ci sarà anche quest'anno, mercoledì 14 dicembre, “A cena con un amico”, evento nato dalla collaborazione tra il Comitato della Croce Rossa di Olbia, l'Ipsar “Costa Smeralda” e il Comune di Arzachena.

Evento realizzato anche grazie alla generosità di diverse aziende locali.

Si tratta di una cena di gala che vede coinvolti attivamente gli alunni e gli insegnanti dell'Istituto alberghiero, sia nella realizzazione dei piatti che nel servizio.

L'obiettivo, scrive il Comitato di Olbia, «è quello di contribuire ad alleviare la vulnerabilità sociale, attraverso un intervento di inclusione ed integrazione fra individui, per prevenire e contrastare la solitudine e promuovere la socialità di persone e famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà».

L'evento rientra nella Strategia 2018/2030 della Croce Rossa Italiana e ha come obiettivo la prevenzione e il conforto alla sofferenza in maniera imparziale, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura di non violenza e pace. I posti disponibili per la cena all'Ipsar “Costa Smeralda” di Via Paolo Dettori sono 50 (prenotazioni al 3404642704).

Il programma prevede un menù a base di pesce, con un contributo il cui ricavato sarà interamente destinato al sostegno delle famiglie assistite dal Comitato. Viene organizzata anche una Lotteria.

