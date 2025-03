L’amministrazione comunale di Arzachena ha fatto e sta facendo fronte, con propri fondi e una spesa di 435.000 euro, a una serie di lavori attesi di sistemazione viaria nel centro urbano e nelle frazioni, interventi che sono parte del piano di manutenzione.

Arzachena, lavori nelle strade (foto Comune)

L’attenzione dell’assessore ai lavori pubblici, Massimo Azzena, e degli uffici si è incentrata nelle scorse settimane in via Silvio Pellico, via Colombo, via Pitagora e nella strada comunale Cudacciolu-Lu Celvu-Spridda, dove, informano dal Comune, sono quasi terminati i lavori di rifacimento del manto stradale. «Scavi, fresatura, pulizia, sistemazione pozzetti, stesura bitume, rifacimento della segnaletica orizzontale, posa delle barriere di sicurezza sono alcune delle attività incluse nel progetto destinato a migliorare la viabilità del paese», i dettagli.

I lavori proseguiranno nei prossimi mesi, in via Pitroni, via Lu Lioni, strada comunale Li Muri, via Pilastru, strada comunale Agghjesi, strada comunale Monte Moro, via Sarra Balestra, via La Punga, strada comunale Monticanaglia - San Pantaleo. Come accade in questi casi, da una parte c’è il plauso dei cittadini che più o meno frequentemente usufruiscono di queste arterie e dall’altro le lamentele e le critiche da parte di altri per quanto riguarda quelle non oggetto di interventi.

