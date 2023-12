Secondo la Procura di Tempio ha cercato di uccidere un uomo dopo essere stato scoperto a rubare. Per questo per per Ghouli Anter (cittadino tunisino di 30 anni) ora l’accusa è quella di tentato omicidio.

La vittima è l’operaio arzachenese Nino Columbano che sarà parte civile nel processo, assistito dagli avvocati Rino Cudoni e Vanni Boldarin.

I fatti sono avvenuti nel centro storico di Arzachena il 2 settembre scorso. Anter, difeso dall’avvocato Pietro Diaz, è indagato anche per furto.

La Procura di Tempio ha già chiesto il giudizio immediato.

Nel capo di imputazione del pm Mauro Lavra viene descritta la vicenda. Anter, secondo il pubblico ministero, viene sorpreso da Columbano mentre rovista nel suo Fiat Fiorino, cercando di impadronirsi di alcuni utensili. L’operaio affronta il presunto responsabile della razzia. Il tunisino sferra un violento pugno contro Columbano colpendolo allo stomaco.

La vittima si rialza e a questo punto, sempre secondo il pm, Anter cerca di accoltellarla con due fendenti, con la lama del coltello che sfiora l’addome di Columbano.

Anter si trova in carcere e per questo episodio comparirà a breve davanti al giudice.

