Sono in tutto 116 gli arzachenesi che potranno beneficiare del contributo al pagamento del canone di locazione. Nei giorni scorsi l’Ufficio dei servizi sociali ha reso noto l’elenco definitivo dei beneficiari.

Delle domande pervenute, 5 non sono state accolte. Il bando relativo all’annualità in corso scadeva, per le persone in possesso dei requisiti richiesti, lo scorso 4 novembre. A partecipare potevano essere residenti nel Comune di Arzachena, sia cittadini italiani o comunitari o immigrati extracomunitari regolari con titolo di soggiorno valido; in possesso di un contratto di locazione con ricevute di pagamento del canone e comunque l’alloggio non deve essere classificabile nella categoria catastale A1, A8 e A9; inoltre il richiedente non deve essere titolare di contratto di locazione con canone mensile superiore a 600 euro.

A questo c’era da allegare l’attestazione Isee anno 2022 relativa ai redditi prodotti dal nucleo familiare. L’importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. E verrà erogato con decorrenza 1° gennaio 2022 per i contratti già stipulati a quella data; per i nuovi contratti stipulati successivamente il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto. L’Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli anche a campione sulla veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

