Il sindaco Settimo Nizzi fa demolire due ponti a Olbia.

L’ordinanza emanata dal primo cittadino è finalizzata a prevenire i rischi da inondazione: anche se sono passati nove anni, restano impressi nella memoria i devastanti danni causati dal ciclone Cleopatra, che mise in ginocchio la Gallura facendo 18 vittime.

I due ponticelli del centro abitato da demolire sono quello sul Rio Gadduresi tra via Stromboli e via Edison e quello sul Riu Ua Niedda, in via Monte a Telti.

Sono entrambi inseriti nell’elenco delle 18 opere a rischio idraulico sequestrate un anno fa dal Tribunale di Tempio, con un provvedimento del 18 novembre 2021 firmato dal gip Claudio Cozzella.

I due ponti infatti impediscono il regolare deflusso dei due corsi d’acqua sottostanti e rappresentano un “pericolo in caso di forti precipitazioni”.

Nell’ordinanza il sindaco dà mandato agli uffici per individuare una ditta per la demolizione dei due manufatti e la messa in sicurezza delle aree, che dovrà essere effettuata entro 60 giorni.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata