Alla guardia medica, nessun medico. Era da circa un anno che, dopo le segnalazioni di diversi pazienti scattate già da settembre 2022, i Carabinieri avevano iniziato a tenere d’occhio un medico ad Alà dei Sardi.

Che si assentava dai suoi turni, dichiarava la sua presenza alla Asl e per questo veniva regolarmente pagato.

L’uomo, è emerso dalle indagini dei carabinieri di Alà dei Sardi e dei militari del Nucleo Operativo di Ozieri, più volte aveva falsamente attestato la propria presenza in servizio alla Asl Gallura di Olbia (i militari hanno accertato oltre trenta giorni di assenza): la Direzione dell’ARES Sardegna per quel presunto lavoro gli aveva erogato 456 ore di servizio – mai effettuate – per un ammontare di quasi 11.500 euro.

Il gip del Tribunale turritano ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare personale interdittiva del divieto di esercizio della professione medica per 12 mesi.

Il provvedimento è stato già consegnato direttamente nelle mani dell’interessato da parte del Comandante della Compagnia Carabinieri di Ozieri Maggiore Gabriele Tronca che, di fatto, lo ha sospeso dall’esercizio della professione medico-sanitaria; la truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, la reiterata falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, l’omissione in atti d’ufficio e l’interruzione continuata di un servizio pubblico sono i reati contestati.

