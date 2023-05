Identificati i due turisti che, a bordo delle loro moto da enduro, scorrazzavano sulle paradisiache spiagge di Monti Russu ad Aglientu.

Fondamentale la denuncia-video di un villeggiante che in quel momento si trovava sul litorale.

Non appena la segnalazione è giunta ai carabinieri della stazione di Aglientu, sono scattati gli accertamenti: i due motociclisti sono stati individuati e raggiunti dalle sanzioni amministrative previste, in palese violazione al codice della navigazione, che, in questo caso, prevedono pene pecuniarie fino a un massimo di seimila euro.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata