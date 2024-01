Ancora nessuna notizia di Giuseppe Contini e Karol Canu, i due minorenni scomparsi da giovedì scorso a Olbia.

«Amore di mamma mi manchi tantissimo ti prego rientra a casa» è il nuovo accorato appello lanciato da Giulia Canu, madre di Karol, su Facebook. E proprio i social stanno veicolando tantissimi messaggi e post per “far girare” la voce e invitare chiunque abbia informazioni sui due giovani – che hanno 15 e 17 anni – a contattare le forze dell’ordine o le stesse famiglie.

Questo pomeriggio, inoltre, è stata organizzata una mobilitazione, con amici, parenti e volontari, per perlustrare le strade e le campagne di Olbia, tra via Archimede e via Nervi, per trovare le tracce dei due ragazzi.

Gli organizzatori hanno dato appuntamento alle 15 in via Barcellona, per far partire un sopralluogo in tutta la zona nelle speranza di rintracciare indizi utili.

