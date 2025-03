I posti del “Viaggio in Europa tra gli stili birrai, degustare e capire le birre attraverso i loro vari stili” sono limitati, massimo 30, in caso di superamento del limite massimo, verrà data priorità ai residenti di Arzachena; le cui iscrizioni scadranno il prossimo 27 marzo. Il corso si terrà ad Arzachena, allo Spazio Nexus, in via San Pietro, l’1 - 3 - 8 - 9 aprile, dalle 18 alle 21.

Un corso che aiuterà i partecipanti, scrivono gli organizzatori, «a scoprire segreti e curiosità di questa bevanda così amata e dalle mille sfumature». In ogni appuntamento si degusteranno «4 diverse etichette, tra cui le Sour Ale, che oggi richiamano molta attenzione dagli appassionati grazie alla riscoperta di vecchi stili come Flemish e Oud Bruin, o Lambic e Gueze. Questo rinnovato interesse per birre piuttosto particolari», concludono gli organizzatori, «ha dato l’avvio a un movimento partito dai birrifici artigianali americani e arrivato anche in Italia».

L’iniziativa è promossa dall’assessora alle Attività Produttive, Stefania Fresu, l’organizzazione è di Slow Food Gallura. Informazioni e iscrizioni: slowfoodgallura@gmail.com. Quota di partecipazione, 60 euro a persona.

