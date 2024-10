«Vorremmo far vivere agli arzachenesi un’esperienza nuova nel centro storico, creando un’attrattiva stabile visitabile mattina e sera dall’Immacolata all’Epifania». E per questo Claudia Giagoni, assessora al Turismo, e Nicoletta Orecchioni, delegata a Sport e Spettacolo, sono già al lavoro, e invitano «aziende, agenzie e associazioni, a proporre progetti per realizzare una sorta di villaggio incantato nel cuore del vecchio quartiere, in cui i cittadini possano trascorrere momenti piacevoli a passeggio tra installazioni verdi e salottini».

Il villaggio sarà animato da piccoli eventi e laboratori per bambini.

«Vorremmo coinvolgere anche le attività commerciali – proseguono le due amministratrici - per offrire ai visitatori una calda accoglienza anche dal punto di vista enogastronomico. Il progetto prevede, ovviamente, anche appuntamenti nei borghi per portare l’atmosfera natalizia in ogni angolo del territorio. Anche in questo caso lasciamo libero sfogo alla creatività di professionisti o volontari per l’invio al Comune di proposte».

L’inaugurazione, come di consueto, è prevista l’8 dicembre con la cerimonia di accensione dell’albero e uno spettacolo in occasione dell’Immacolata.

Sul sito web www.comune.arzachena.ss.it nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara saranno disponibili l’avviso e il modulo di partecipazione dal 9 al 23 ottobre 2024.

