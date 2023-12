La Polizia Locale di Arzachena, coordinata dal vice comandante Domenico Addis, ha tracciato un bilancio l’attività svolta in questo 2023, nel quale si registra un incrementato del numero di sanzioni per violazioni del Codice della strada, e questo in conseguenza dell’introduzione di dispositivi elettronici e all’informatizzazione delle procedure.

Finora sono oltre16.350 i verbali elevati. Compiaciuto dell’operato il delegato alla Polizia Locale, Salvatore Mendula, il quale sottolinea come gli uomini e le donne del Comando, siano «riusciti a lavorare in un clima sereno con una efficace organizzazione interna, malgrado le annose difficoltà per il numero esiguo di addetti rispetto alle reali esigenze».

Il corpo di Polizia Locale di Arzachena è composto da 19 persone, di cui 3 ufficiali, 14 agenti di ruolo, 2 amministrativi ai quali si sono aggiunti 3 agenti a tempo determinato. Le 16.357 sanzioni per violazione del Cds contestate quest’anno hanno prodotto un totale di 633mila euro; a ciò si aggiungono, prosegue il delegato Mendula, «400 servizi dedicati alle scuole; 90 sopralluoghi per pratiche sulla gestione dei rifiuti; 180 verbali per violazioni sul regolamento di igiene urbana e abbandono di rifiuti pari a 28mila euro di sanzioni pecuniarie; 20 verbali sul decoro urbano e 30 per violazioni in tema di edilizia privata. Rafforzata anche la presenza di agenti nel centro urbano, con una pattuglia sempre presente nelle ore serali».

Il delegato Mendula ricorda la complessità del lavoro, in considerazione del fatto che il territorio comunale si estenda su 220 chilometri quadrati, con 5 borghi e un agro densamente abitato. A ciò si aggiunge che, rispetto ai 14.000 abitanti residenti si tocchino circa 140mila presenze turistiche nelle settimane centrali di agosto.

