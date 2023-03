Un progetto “#comemenessunomai”, che vanta la partecipazione di circa 60 adolescenti, quello promosso dal Comune di Arzachena e gestito dalla Cooperativa Sociale La Rosa di Gerico; partito nell’ottobre del 2021, è stato costruito sulla base delle esigenze degli adolescenti arzachenesi, i quali hanno risposto ad un questionario somministrato nelle scuole sulla loro qualità di vita, sulle loro necessità e bisogni evolutivi.

Dai questionari è emerso, afferma il coordinatore Andrea Ganau, «un quadro chiaro, nel quale le richieste maggiori sono state relative alla necessità di spazi liberi in cui potersi esprimere ed aggregarsi. Partendo da questa premessa, sono stati creati degli spazi di aggregazione nei quali poter svolgere attività libere e creative, destinati a tutti gli adolescenti con età compresa tra i 12 e i 19 anni circa».

La peculiarità del progetto risiede nell’autonomia lasciata ai partecipanti i quali posso contattare direttamente i tutor, che sono professionisti del settore che supervisionano le attività. Esistono gruppi di ragazzi autonomi, i quali hanno anche la possibilità di “aprire” direttamente gli spazi e svolgere le attività in autonomia e con responsabilità. I ragazzi e le ragazze possono scegliere fra 4 spazi: #spaziobanksy: nel quale svolgere attività di arte di strada e scultura, lo #spazioqueen in cui incontrarsi e suonare uno o più strumenti; lo #spaziokafka prevede un percorso di scrittura creativa finalizzato alla pubblicazione di un libro e lo #spaziokubrick in cui poter guardare film, creare sceneggiature e cortometraggi. È stato attivato lo #spaziotardelli, nel quale gli operatori si occupano di inclusione e prevenzione dell’abbandono sportivo in alcune società del territorio. Nei due anni di attività sono state svolte diverse iniziative.

