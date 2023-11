È stato stanziato dalla giunta di Palau, su proposta dell’assessore Fabrizio Aisoni, l’importo di 40.000 euro per l’organizzazione degli eventi natalizi e dell’Epifania, musicali e spettacoli per bambini. Il Comune si avvarrà per l’organizzazione del supporto delle associazioni, gruppo dei Fidali, cooperative, pro loco, società di servizi dello spettacolo che abbiano maturato esperienza in materia di organizzazione di eventi.

Eventi, è scritto in delibera, che dovranno essere a titolo gratuito per il pubblico e dovranno svolgersi nella Piazza Due Palme, al cineteatro Montiggia e nella Chiesa parrocchiale.

Saranno inoltre posizionate le luminarie natalizie per le vie principali del paese ed ornamenti decorativi in Piazza Due Palme. Gli eventi di Natale e dell’Epifania, si legge sempre nella delibera, «rappresentano, oltreché la celebrazione di solennità religiose, anche un momento di occasione pubblica per promuovere l’aggregazione sociale dell’intera comunità e rigenerare lo spirito di coesione, con attività che favoriscano la partecipazione di cittadini di tutte le fasce d’età».

