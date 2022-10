L’Amministrazione Manna procederà alla riqualificazione del porto turistico, l’importo dell’appalto è pari a 1.669.216 euro e il bando di gara è stato pubblicato in questi giorni.

C’è anche fretta di realizzare gli interventi in quanto, come è scritto nella determina dirigenziale, allo stato attuale i pontili “si trovano in uno stato di conservazione precario, nonostante le costanti manutenzioni a cura del Comune di Palau, aspetto, quest’ultimo, che determina l’esigenza di un intervento radicale non più differibile”.

L’intervento dunque comprenderà la sostituzione dei pontili galleggianti e relativi impianti (idrico, elettrico, antincendio); la manutenzione dei finger e passerelle di accesso mediante sostituzione completa del piano di calpestio in legno; l’adeguamento del sistema di ormeggio dei pontili. L’opera sul porto turistico rientra in un più ampio progetto di riqualificazione, architettonica e ambientale, che interessa le banchine adiacenti (per le quali si prevede la sostituzione dell’attuale pavimentazione ormai ritenuta inadeguata e dell’arredo urbano), la delocalizzazione degli impianti carburanti con la concessione di due aree comunali nelle località di Punta Palau e di Stintino.

L’intento è quello di valorizzare le arterie che conducono allo stesso porto turistico, in Piazza Stagno, nonché di realizzare una pista ciclabile.

