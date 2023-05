“Primo Maggio” in grande spolvero al Fausto Noce di Olbia. L’evento, organizzato da Eventi Frizzanti, in occasione della festa dei lavoratori, torna dopo due anni di assenza; concertone e associazionismo riportano la gente ad affollare i prati del parco. Tra stand solidali, teatro di strada, animazione per bambini ( e gli immancabili arrostitori), spazio ai temi sociali e al dibattito: presente il mondo della cooperazione con l’Agci e il gazebo della raccolta firme – contro l’autonomia differenziata - indetta dalla Flc della Gallura e Cgil Gallura. Linguaggio giornalistico e disabilità, abilismo e caregiver, al centro della mattinata l’incontro, moderato da Antonella Brianda, intorno alla Carta di Olbia: Caterina De Roberto, vice coordinatrice regionale di Giulia giornaliste, Francesca Arcadu (Uildm) e Veronica Asara di Sensibilmente Odv, hanno presentato il protocollo deontologico sul linguaggio dei media e diritti nell’ambito della disabilità, documento presentato al presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti e in fase di approvazione.

Ricca la scaletta musicale del maxi evento: ad aprire i ragazzi della Scuola Sonos con la cantautrice Giò Dark, Estemporanea, Purple Drip, Manuella, Simo&Sere, Sophia Murgia, Ester Bonomo, Marcello Zappareddu, Francesco Piu. Attesa la line–up serale, protagonista la voce rock della cantautrice Cristina Donà, e il suo ultimo disco “deSidera”, Little Pieces of Marmelade e Andrea Biagioni, rivelazioni di X Factor.

«Una grande festa di condivisione – ha detto l’assessora alla cultura Sabrina Serra, tra gli “sponsor” della manifestazione – felice di vedere questo importante riscontro».

