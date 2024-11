Anche questo fine settimana è stato utilizzato dai volontari di “Un arcipelago senza plastica” per intervenire a porre rimedio all’altrui maleducazione, residenziale e non; e questa volta non nelle isole minori dell’Arcipelago-Parco bensì nell’isola madre, praticamente al centro della stessa dove era stata rilevata la presenza di una vecchia discarica (altra vecchia discarica era stata ripulita lo scorso anno nella zona del Puntiglione).

E lì, comunica il benemerito gruppo, sono state «circa 5 le tonnellate recuperate e portate all’isola ecologica. Il tutto si è potuto realizzare grazie all’intervento del sindaco Fabio Lai, anche lui volontario, che ha messo a disposizione un grosso camion di La Maddalena Ambiente e alcuni loro operatori. Rinvenute diverse biciclette, motorini, molti tubi innocenti, cavalletti, scaldabagni, cucina, scafali, vasca da bagno, copertoni e tanto altro ferro, oltre a un camioncino di plastica e legno».

"Un arcipelago senza plastica” opera ininterrottamente da 6 anni, nel corso dei quali sono state effettuate 83 uscite di gruppo, mediamente 14 l’anno, mediamente oltre una al mese, nel corso delle quali sono state raccolte oltre 165 tonnellate di rifiuti di ogni genere.

