«A cavallo del 23 giugno e del 24 giugno, la notte di San Giovanni è una notte incantata, durante la quale tradizionalmente si prepara l’acqua (La guazza di San Giovanni). La leggenda vuole che quest’acqua possieda virtù curative protettrici e che porti salute, fortuna e amore». A scriverlo è Marta D’Amico, presidente dell’associazione Sportisola che, per l’occasione, organizza il “Il trekking della Guazza”, terzo appuntamento dei “Cammini tra le isole”, a partecipazione gratuita, con il patrocinio del Comune di La Maddalena e dell’EPS ASI Nazionale.

Su un percorso panoramico di circa 6 km, partendo dalla chiesetta della SS Trinità, si camminerà tra sentieri e strada asfaltata «alla scoperta di alcuni punti più belli dell’Isola di La Maddalena: l’ex villaggio Americano della Trinità, grazie alla disponibilità del Geometra Faggiani che ha autorizzato l'ingresso nell'area privata». Dall’alto di quella sommità sarà possibile ammirare il selvaggio e splendido scenario della sottostante Cala d’Inferno, l’isola di Spargi, le tre isole minori di Budelli, Santa Maria e Razzoli, e, sullo sfondo, la Corsica.

«Ogni partecipante - scrive Sportisola - riceverà un sacchettino di fiori essicati da utilizzare per la preparazione dell’acqua degli Dei; il procedimento verrà spiegato durante la camminata». Appuntamento per i partecipanti ore 18, fronte chiesetta della SS. Trinità, nell’isola di Maddalena: gli organizzatori consigliano abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica ed una riserva idrica di almeno un litro di acqua. Per info e adesioni, Emanuela whatsapp +39 349 554 4898.

