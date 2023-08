Musica e cabaret nella tre giorni golfoarancina del festival “Risate Sonore”. In piazza Cossiga, dal 7 al 9 agosto, la kermesse porta nel borgo la comicità di Pino e gli anticorpi e dei PanPers e le hit di Elettra Lamborghini, indiscussa “twerky queen” della musica italiana.

Si parte lunedì 7 agosto con l’apprezzato duo sassarese formato da Michele e Stefano Manca, da Zelig Colorado Cafè fino al grande schermo, una carriera partita dai piccoli palchi di provincia e maturata negli show più amati della tivù.

Ancora un duo comico, Andrea Pisani e Luca Peracino, capace di dividersi fra televisione, web e cinema, sul palco l’otto di agosto: loro un canale YouTube che conta oltre un milione d’iscritti e altrettante visualizzazioni dei video, ai quali si aggiunge il milione di followers sui social. Insieme a Elettra Lamborghini conducono il programma di cabaret Only Fun, in onda sulla Nove, e proprio la cantante pop concluderà la kermesse il 9 agosto. L’artista multi platino mescola sapientemente ritmi latini a un sound di stampo squisitamente pop, musiche in grado di portare ovunque good vibes e buon umore, che hanno raggiunto anche il palco di Sanremo.

Influencer e conduttrice televisiva quest’anno porta in giro il suo ultimo singolo “Mani in alto”, tratto dal disco “Elettratron”. Risate Sonore è organizzato dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu, in collaborazione con il Comune di Golfo Aranci.

