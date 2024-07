È indubbia la particolare attenzione che i Carabinieri Forestali stanno riponendo nei confronti dell’isola di Caprera, nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. È stata infatti qui celebrata, lo scorso 12 luglio, la memoria, per tutta la Sardegna, di San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali d’Italia, mentre per due giorni, il 25 e il 26 luglio, l’isola di Garibaldi è stata visitata dal generale di Corpo d’Armata, Andrea Rispoli, comandante del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari e dal generale di Brigata, Simonetta De Cruz, comandante della Regione Carabinieri Forestali del Lazio.

A Caprera esiste il posto fisso Carabinieri Forestali, unico presidio permanente di polizia dell’isola «che svolgono attività di prossimità finalizzata a prevenire comportamenti illeciti che potrebbero nuocere gravemente alla ricca e preziosa biodiversità isolana e alla pubblica incolumità dei numerosi turisti che in questo periodo si riversano in un luogo in cui storia e natura si incontrano». Per questo dovrebbe essere aumentato di numero dei componenti del presidio, attualmente ridotto a due militari.

Ad accompagnare i due alti ufficiali c’era il capitano Michele Ravaglioli, comandante del Centro Anticrimine Natura di Cagliari, che coordina tutti i reparti forestali dell’arma in Sardegna, che ricorda come Caprera conti «più di 900 specie vegetali, molte delle quali endemiche e come tali meritevoli di una sorveglianza particolare. Anche dal punto di vista della fauna l’Arcipelago è molto importante anche perché sede di nidificazione di specie importanti, fra le quali berte maggiori e minori, marangoni del ciuffo, gabbiani corsi, passaggio di cetacei, la cui presenza indica un buono stato di salute del mare».

I due alti ufficiali, nella due giorni caprerina, hanno incontrato il direttore del Parco Nazionale, Giulio Plastina, il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, e il comandante della Capitaneria di Porto, Emiliano Santocchini.

