Al via oggi, 1 giugno, da Riva di Traiano, la XVI edizione della “1000 Vele per Garibaldi”, la transtirrenica (organizzata dal Circolo Nautico Riva di Traiano) che fa rotta su Caprera dove domani, 2 giugno, si svolgono le celebrazioni in occasione dell'anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi. Le imbarcazioni ormeggeranno nel porto turistico di Cala Gavetta.

Nei giorni 4 e 5 giugno, nelle acque del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, tra le 10 e le 18 si svolgeranno due regate di imbarcazioni d’altura, precisamente tra Punta Sardegna e le isole di Barrettini, Spargi e Maddalena.

Per quest'evento sportivo la Capitaneria di Porto di La Maddalena ha pubblicato l'ordinanza n. 51 dove tra l'altro si legge che le unità impegnate nella manifestazione, analogamente alle unità in transito nella zona di regata sono tenute all’osservanza della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenze, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

Tutte le unità in transito nella zona di regata dovranno comunque prestare la massima attenzione, tenendosi a non meno di 100 metri dalle unità impegnate in gara, adottando, se necessario, ogni ulteriore manovra suggerita dalla perizia marinaresca e, in ogni caso, limitando la velocità durante il transito all’interno dell’area di regata.

