Dopo il rifiuto di Giuseppe Luigi Cucca, il presidente della Regione Christian Solinas ha deciso di nominare Gabriella Massidda (già direttore generale dei Trasporti) segretario generale della Regione.

La seduta. Durante una seduta-fiume, la Giunta ha discusso anche la delibera di revoca dei direttori generali ai sensi della legge 31 del 1998. Che prevede la possibilità di confermare o revocare le funzioni dei dg entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta. Il 26 febbraio scadono i tre mesi dall'azzeramento dell'esecutivo a cui Solinas aveva fatto seguire il rimpasto. Alla fine il presidente ha deciso di non confermare l'incarico a cinque direttori generali: Roberto Raimondi (Ufficio speciale dell'Autorità di gestione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, indagato nella stessa inchiesta in cui è coinvolto Solinas), Silvia Curto (presidenza della Regione), Riccardo Porcu (Affari generali), Cinzia Lilliu (Centrale regionale di committenza), Ersilia Lai (Pianificazione urbanistica e vigilanza edilizia).

Chi è Massidda. Gabriella Massidda, oltre a essere stata direttore generale di diversi assessorati, nel periodo in cui l’Isola è stata governata dalla Giunta Cappellacci è stata direttore generale della presidenza della Regione. Laureata in Giurisprudenza, Massidda ha 65 anni ed è stata in passato anche nel Cda di Insar, presidente del Consiglio di amministrazione di Abbanoa e dell’Autorità d’ambito.

