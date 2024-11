Negli ultimi 5 anni sono stati 8.700 i sardi che hanno lasciato l’Isola per andare a vivere e lavorare all’estero. Quasi duemila (per la precisione 1.867) nell’ultimo anno, una fuga con la valigia piena di speranza fotografata nel Rapporto Italiani nel Mondo 2024 della Fondazione Migrantes, presentato stamani a Roma.

Per quanto riguarda la Sardegna, la regione in cui si fanno meno figli (appena 7.231 nel 2023, un tasso di fecondità sceso ormai a 0,91: meno di un figlio per donna, contro una media nazionale pari a 1,20), il rapporto Migrantes – che riporta e rielabora i dati Istat e Aire – al primo gennaio 2024 (quando l’Isola conta 1.569.832 residenti), i sardi iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero sono 130.217 (esattamente 1.867 in più rispetto al 2023), di cui il 47,2% donne.

Un quarto (il 25,7%) dei nostri corregionali all’estero ha un’età tra i 35 anni e i 49 anni. Il 22,5% è nella fascia 18-34 anni; il 21,9% 50-64 anni; il 17,7% è over 65, mentre la fascia dei bambini e ragazzi (0-17 anni) conta per il 12,2%. Va detto, e questo è un dato molto interessante, che il 30,8% dei sardi all’estero registrati all’Aire sono iscritti al registro perché nati nel Paese di immigrazione dei genitori.

Ma quali sono i Paesi dove i sardi si stabiliscono? La Germania è al primo posto. Seguono Francia, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Spagna, Argentina, Stati Uniti d’America e Brasile.

Per quanto riguarda i comuni di partenza degli emigrati all’estero, Cagliari – per restare ai primi dieci in graduatoria - ha il numero più alto di iscritti all’Aire, poi ci sono Sassari, Carbonia, Quartu Sant’Elena, Alghero, Olbia, Siniscola, Nuoro, Oristano, Iglesias.

Se invece si tiene conto dell’incidenza degli emigrati all’estero (quelli iscritti all’Aire) sulla popolazione residente, al primo posto c’è Bidonì con 110 emigrati su 122 residenti (90,2% sulla popolazione residente).

Seguono Sindia, 1.026 registrati all’estero su 1.586 residenti (64,7%); Senis con 240 emigrati su 386 residenti (il 62,2%); Ballao: 394 su 718 residenti (il 54,9%); Montresta: 241 su 443 residenti (il 54,4%).

