Piogge, temporali e raffiche di maestrale sino a 80 km orari. Con le temperature che scenderanno ulteriormente.

Ponte dell’Immacolata gelido in Sardegna a causa dell’arrivo di una perturbazione atantica che porterà «precipitazioni a carattere di rovescio e temporali locali sul versante occidentale per poi spostarsi sul resto dell’Isola», spiegano dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare della base di Decimomannu. Si prevedono anche mari molto agitati.

Le massime subiranno un ulteriore calo e venerdì sera «si passerà dai 12-16 gradi nel Campidano a 8-12 gradi». Un ulteriore calo si avrà sabato mattina ma niente neve sul Gennargentu, per ora.

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per l’intera giornata dell’8 dicembre, dalle 6 del mattino a mezzanotte. Rischio idrogeologico su Iglesiente, Campidano e Tirso, idraulico e idrogeologico su Montevecchio, Pischinappiu e Logudoro.

In presenza di temporali la stessa Protezione civile regionale consiglia di: restare nelle proprie abitazioni; se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori; limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza; mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile. Inoltre, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e di attraversare sottopassi.

E il Comune di Cagliari lancia l’allerta per Pirri, in vista di probabili allagamenti: evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Come alternativa si consiglia di posteggiare le vettura nell’area parcheggio della piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

