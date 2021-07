La curva dei contagi da coronavirus in Sardegna fa registrare ancora molta preoccupazione. È vero che si registrano meno positivi ogni 100mila abitanti (125), ma c’è un incremento pari al 212,5 per cento dei casi rispetto alla settimana precedente (l’aumento era stato del 202 per cento).

La situazione attuale è stata fotografata dalla Fondazione Gimbe nel consueto report che riguarda la settimana dal 14 al 20 luglio.

Due in particolare le province con incremento superiore al 20% nelle ultime due settimane e con aumento ≥50 casi nell'ultima settimana. Nella Città Metropolitana di Cagliari si è assistito ad un +442,9% dei casi nella settimana tra il 1° e il 13 luglio (190 in termini assoluti) per arrivare a un +226,3% ma con 620 nuovi tra il 14 e il 20 di questo mese.

Peggio ancora il Sud Sardegna che ha registrato un +571,4% (47 nuovi casi) nella seconda settimana di luglio e un +400,0% ma con 235 nuovi casi nel periodo preso in considerazione con l'ultimo monitoraggio Gimbe.

Nota positiva invece per quanto riguarda i ricoveri in ospedale dove permangono sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica, 4%, e terapia intensiva, 1%, occupati da pazienti Covid-19.

