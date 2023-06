Il Governo ha stoppato l'innalzamento dei massimali dei medici di base, fino al limite di 1.800 pazienti, previsto da una norma elaborata dall’assessorato regionale della giunta Solinas e approvata lo scorso maggio dal Consiglio regionale.

Tale norma, su base volontaria e in attesa di un accordo nazionale, era stata adottata, come spiegato dall’assessore alla Sanità Carlo Doria, «per fare fronte all'emergenza dovuta a una carenza che pesa in modo particolare sulle sedi periferiche della regione».

Il Consiglio dei ministri ha fermato il provvedimento, in quanto «eccede dalle competenze statutarie della Regione Sardegna ed essendo in contrasto con la normativa statale di riferimento, si pone in violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile. Si pone, inoltre, in violazione dell'esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione)».

Nella delibera Cel cdm si legge, nello specifico, che «eventuali deroghe al massimale previsto dalla legge nazionale di 1.500 pazienti, possono essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi».

E ancora: «In attuazione della programmazione regionale, l'Air (Accordo integrativo regionale) può prevedere l'innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1.800 scelte esclusivamente per i medici che operano nell'ambito delle forme organizzative multiprofessionali del ruolo unico di assistenza primaria, con personale di segreteria e infermieri ed eventualmente altro personale sanitario, per assicurare la continuità dell'assistenza in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l'assistenza».

(Unioneonline/l.f.)

