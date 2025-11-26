Da 1.000 a 1.800 al mese di indennità per i pediatri che operano nelle zone più disagiate della Sardegna. Lo prevede l'accordo integrativo per la pediatria di libera scelta approvato oggi in via definitiva dalla Giunta regionale, che completa così il percorso avviato con la firma del 18 novembre scorso da parte dei sindacati Fimp e Sispe.

«Traduciamo così quell'intesa in misure concrete», spiega l'assessore della Sanità Armando Bartolazzi, «prevenzione potenziata, diagnosi precoce, strumenti digitali innovativi e un'attenzione particolare alle aree interne e alle famiglie più fragili. Questo accordo non è solo un aggiornamento contrattuale: è un investimento nel futuro dei nostri figli e nella qualità del servizio sanitario regionale».

Il prospetto finanziario allegato alla delibera quantifica in sei milioni di euro il fondo destinato all'integrativo coprendo: attività di prevenzione e governo clinico; assistenza domiciliare e ambulatoriale per bambini con patologie croniche; prestazioni diagnostiche Pip (esecuzione in studio di test diagnostici mirati, dagli screening visivi alla spirometria, dal prick test ai test rapidi infettivologici, contribuendo alla riduzione degli accessi impropri ai pronto soccorso.); attività associative, collaboratore di studio e digitalizzazione degli studi; incentivi per zone disagiate; progetti specifici quali Salute Infanzia e la compilazione del libretto sanitario pediatrico, reti territoriali e continuità di cura. L'accordo prevede anche la costruzione di una piattaforma informatica condivisa nelle Aft, che permetterà ai pediatri - nel rispetto della normativa sulla privacy - di accedere alle informazioni cliniche degli assistiti della stessa rete. Uno strumento che favorisce la presa in carico integrata, la continuità assistenziale e il coordinamento tra professionisti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata