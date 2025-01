Nella partita a scacchi contro gli speculatori le comunità energetiche potrebbero essere una mossa vincente: nei territori in cui vengono create non si possono più realizzare grandi parchi eolici o fotovoltaici. I limiti di capacità della rete elettrica sarda in questo caso diventano un ostacolo – quasi sempre insormontabile – per chi vuole realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile solo per arricchirsi, a danno del paesaggio.

Lo scorso luglio a Sestu, davanti al notaio, è nata la comunità che mette insieme il mercato agroalimentare della Sardegna e il centro commerciale La Corte del Sole.

Nessun consumo del territorio (con torri eoliche e pannelli sui campi dedicati all'agricoltura), la ricetta è un'altra: «L'energia sarà prodotta prevalentemente con impianti fotovoltaici installati sui tetti dei capannoni e degli edifici già esistenti», racconta Claudio Atzori, presidente regionale di Legacoop, di cui è anche vicepresidente nazionale.

L’articolo completo su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata