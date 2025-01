Udienza in Corte costituzionale sulla moratoria per eolico e fotovoltaico. Una seduta – quella di oggi, martedì 14 gennaio – dove i giudici hanno deciso di non ammettere i privati.

Il braccio di ferro riguarda il ricorso proposto dal Governo contro la legge regionale n. 5 del 2024 sul blocco degli impianti di energia rinnovabile per 18 mesi.

Alla Consulta lo Stato ha ribadito la richiesta di “bocciare” la legge della Regione, sostenendo che non si tratti di norme fondate sullo statuto, bensì di competenza statale.

Dal canto proprio, la giunta Todde afferma che il provvedimento è da ritenere valido perché in linea con le regole statutarie.

Si attende dunque il giudizio di legittimità della Corte costizionale, con il verdetto che dovrebbe arrivare entro 30 giorni.

