Dislocati in Sardegna i primi mezzi antincendio della flotta aerea nazionale del Dipartimento della Protezione civile coordinati dal Centro operativo aereo unificato.

A Olbia è arrivato un solo Canadair, ma è possibile che nei periodi di maggiore rischio (forse da luglio) venga affiancato da altri due velivoli, mentre a Cagliari è schierato un elicottero HH412 dell'Esercito in assetto Aib e nella base aerea di Decimomannu un HH139 dell'Aeronautica militare, sempre in assetto antincendio.

Gli altri velivoli della flotta nazionale sono schierati a Genova, Casarsa della Delizia (Pordenone), L'Aquila, Viterbo, Rieti, Roma-Urbe, Ciampino, Napoli-Capodichino, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Catania, Sigonella e Trapani.

Nel periodo di massima attenzione, che va dall'1 luglio al 5 settembre 2026, la flotta è composta da 15 velivoli Canadair CL415 in linea di volo e da 4 elicotteri Erickson S64F.

«Lo schieramento della flotta viene stabilito sulla base di una serie di elementi: previsione climatologica e meteorologica, bollettino di previsione nazionale incendi boschivi, statistiche storiche, dislocazione e consistenza della flotta regionale, disponibilità fonti idriche», fa sapere la Protezione civile nazionale, «e può essere rimodulato in base a contingenti situazioni di elevata criticità. In caso di incendio, le prime a intervenire sono le squadre di terra coordinate dalle Regioni».

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna ricorda che «le abbondanti precipitazioni invernali hanno favorito un incremento significativo della biomassa vegetale, determinando un contesto che richiede la massima prudenza nello svolgimento di attività potenzialmente idonee a generare inneschi suscettibili di espandersi in incendio».

(Unioneonline)

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