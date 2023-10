Aveva contribuito allo spegnimento di numerosi incendi scoppiati durante la stagione estiva in Sardegna l’elicottero precipitato oggi intorno alle 13 nel territorio di Carrara. Un incidente costato la vita alla pilota, Naomi Maiolani, di appena 28 anni.

Il velivolo dell’antincendio aveva fatto base a Pula per quasi tutta la durata della campagna, per poi passare nell’ultima fase a Villasalto. Questa mattina era decollato dalla base di Fenosu per fare ritorno a Sondrio.

A bordo c’era solo la giovane pilota, Durante il sorvolo di un territorio fra Massa Carrara e Luni, nello Spezzino, qualcosa è andato storto, forse a causa del forte vento: l’elicottero potrebbe aver colpito dei cavi ed è precipitato al suolo.

Sul luogo dello schianto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno eseguito alcuni lanci di sostanza ritardante per evitare l'innesco di incendi nella zona boschiva. Sul posto anche una squadra del soccorso speleoalpino, vista l'impervietà della zona. Il corpo di Naomi Maiolani è stato trovato dopo almeno un’ora di ricerche.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta sull'incidente e ha disposto l'invio nella zona di un ispettore per un sopralluogo operativo, in coordinamento con l'autorità giudiziaria competente e le forze dell'ordine.

