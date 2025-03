La Croazia sostiene la candidatura dell'Italia per la realizzazione in Sardegna dell'Einstein Telescope, l'osservatorio delle onde gravitazionali di nuova generazione di rilevanza mondiale e tra i principali progetti di ricerca europei. È questo uno dei risultati dell'incontro tra il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il ministro croato della Scienza, dell'Istruzione e della Gioventù Radovan Fuchs. Lo comunica il ministero dell'Università e della Ricerca in una nota.

Dopo la Spagna, anche la Croazia sostiene ora il progetto di Sos Enattos, per il quale il governo italiano ha impegnato 950 milioni di euro, cui si aggiungono 350 milioni di fondi regionali per un totale di 1,3 miliardi.

Nell'incontro bilaterale Bernini ha confermato l'impegno a sostenere la realizzazione in Spagna del progetto IfmiF-Dones, una sorgente di neutroni a sito unico, di cui la Croazia è promotore e finanziatore.

«Il reciproco sostegno tra i due Paesi rientra in una strategia più ampia di rafforzamento della cooperazione scientifica e accademica», si legge nella nota, e a conferma di questo impegno, Bernini e Fuchs hanno firmato un Memorandum of Understanding per potenziare la collaborazione in aree considerate prioritarie da entrambi i Paesi, tra cui tecnologie quantistiche, intelligenza artificiale, grandi infrastrutture di ricerca, blue economy ed energia rinnovabile, in linea con i nuovi piani strategici bilaterali.

L'accordo prevede inoltre il lancio di un bando congiunto per finanziare progetti di ricerca condivisi, con una particolare attenzione al Mediterraneo, per la salute e la sostenibilità del mare e delle coste, e alle collaborazioni europee, come Horizon Europe e le Alleanze Universitarie europee.

L'intesa si iscrive in un'azione di rafforzamento delle collaborazioni del MUR con i Paesi dell'area balcanica con la firma già avvenuta di accordi con altri Paesi Ue, come la Slovenia, ed extra Ue, come la Serbia.

Soddisfatto dell'accordo Pietro Pittalis, segretario regionale di Forza Italia Sardegna: «Il sostegno della Croazia all’Italia per la realizzazione dell'Einstein Telescope in Sardegna è una notizia straordinaria e un riconoscimento importante per la nostra candidatura», il suo commento. «Grazie al prezioso lavoro del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, l’Italia consolida il proprio ruolo nel contesto scientifico europeo e internazionale. Anche attraverso questo progetto la Sardegna acquista una nuova centralità nello sviluppo di un piano ambizioso e tecnologicamente all'avanguardia che ci rende estremamente orgogliosi».

