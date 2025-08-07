Un passo avanti per il rafforzamento della candidatura del sito minerario di Sos Enattos a ospitare l'Einstein Telescope. La giunta regionale ha dato il via libera all'Unità di Progetto "Einstein Telescope (ET) Sos Enattos", incardinata nella presidenza, con il compito di coordinare le attività politiche, culturali e organizzative a sostegno della candidatura, e di attuare il piano di comunicazione e animazione territoriale.

L'unità di progetto avrà il compito di dare attuazione alle linee strategiche definite dalla cabina di regia e dalla governance multilivello.

«Ciò che stiamo costruendo non è solo un progetto scientifico. È una nuova infrastruttura civile e culturale. Un modello in cui la scienza non è un mondo distante ma un motore di coesione sociale, di sviluppo economico, di nuove opportunità per i giovani e il territorio. Attraverso questo progetto stiamo infatti cercando di promuovere una sinergia tra enti di ricerca, università, imprese e partner internazionali per rafforzare un legame virtuoso tra il sistema scientifico e il tessuto produttivo della nostra regione», sottolinea la presidente Alessandra Todde.

Prevista anche la realizzazione di due infopoint a Lula e Nuoro. In base alla proposta del Comitato di gestione, i Comuni di Lula e Nuoro dovranno mettere a disposizione i locali per la realizzazione degli hub, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dovrà fornire il materiale scientifico, mentre le Università di Cagliari e Sassari dovranno selezionare, gestire e formare il personale che si occuperà dei due hub di Nuoro e Lula. I due Atenei, insieme a INAF, INFN INGV dovranno inoltre organizzare eventi, simposi, workshop e seminari.

