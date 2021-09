Corpo forestale e altre squadre del sistema regionale antincendio in azione per domare le fiamme di dieci roghi divampati in giornata sul territorio regionale.

Quattro, in particolare, i casi in cui è stato necessario ricorrere anche ai mezzi aerei.

Due canadair e un elicottero sono intervenuti per domare l’incendio in agro nel Comune di Luogosanto. A coordinare le operazioni di spegnimento e bonifica, che hanno interessato una superficie di circa 20 ettari, il personale del corpo forestale locale. A terra sono intervenute due squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Luogosanto e Aglientu e due squadre di volontari delle associazioni di Luogosanto e Santa Teresa di Gallura.



Elicottero in azione anche per spegnere l’incendio divampato in agro nel Comune di Olbia, località "Rio S.Tommeo", con le operazioni coordinate dal personale della stazione del Corpo Forestale di Olbia. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 5 ettari di pascoli alberati. Intervenute anche tre squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Olbia, Loiri e Padru.

Grosso incendio anche in agro del Comune di Guspini, località “ex stazione Nuraci”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del corpo forestale di Guspini, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Marganai. Sono intervenute 3 squadre dell'agenzia Forestas e una squadra di volontari locali. L'incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di aree agricole con le operazioni di spegnimento che si sono concluse poco prima delle 16.ò

Fiamme anche in agro del Comune di Luras, con le operazioni di spegnimento coordinate dal personale della stazione del corpo forestale di Calangianus coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Limbara e Alà dei Sardi.

Sono intervenute, oltre a due canadair, anche 2 squadre dell'agenzia Forestas. L'incendio ha percorso una superficie di alcuni ettari di pascoli e incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco dopo le 16.

