I vini sardi sono cresciuti e nel tempo hanno conquistato palati sempre più sofisticati, riuscendo a farsi apprezzare anche lontano dall’Isola. Tanti punti di forza e un solo punto debole: la comunicazione del prodotto. Un aspetto da non trascurare perché incide fortemente sul mercato e sulle scelte dei consumatori. Per questo è nato “Cannonau: il vino giovane”, il progetto promosso da Sardegna Ricerche, in collaborazione con l’Università IULM di Milano e Assoenologi Sardegna, pensato per sostenere i produttori vitivinicoli nel promuovere al meglio le eccellenze sarde.

Il progetto – che si concentra sul Cannonau, il vitigno simbolo della Sardegna – è articolato in due fasi pensate per svecchiare la narrazione legata ai vini isolani e raggiungere quei consumatori alla ricerca di un brindisi giovane e di tendenza. La prima fase si concentrerà sull’analisi del target e i trend di consumo dei giovani adulti, per individuare gli indici di attrattività del Cannonau. Nello studio saranno coinvolti 800 non esperti di vino, gli studenti del master in “Wine and food communication” della IULM di Milano e un gruppo di aziende vitivinicole sarde. Per questa prima tappa verranno usate tecniche tradizionali di marketing, come le interviste, ma anche le strategie innovative del neuromarketing con la misurazione scientifica delle esperienze gustative.

Seguirà la fase “Dalle cantine ai social”, un percorso di animazione a cui prenderanno parte produttori e studenti dell’Università di Cagliari che lavoreranno per indirizzare la comunicazione del Cannonau su un target più giovane rispetto a quello tradizionale, promuovendo un consumo sempre consapevole e responsabile. Un percorso prezioso per individuare gli strumenti più adatti e gli elementi di miglioramento che le aziende vitivinicole possono introdurre per ottimizzare il proprio posizionamento sul mercato oltre a sensibilizzare le aziende sarde rispetto sul ruolo fondamentale che riveste la comunicazione di un prodotto.

