La Filar-Optomaterials S.r.l, azienda di Tortolì specializzata in cristalli laser e componenti ottici di altissima qualità, è riuscita a introdurre l’intelligenza artificiale nei suoi processi di produzione per migliorarne la precisione. Una novità di grande interesse - ottenuta grazie al Progetto SMART-Growth, finanziato dall’iniziativa I3 dell’Unione Europea - su cui si farà il punto durante il workshop “L’innovazione nella politica di coesione - L’uso dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi”, organizzato da Sardegna Ricerche, in programma per martedì 25 marzo dalle 9.30 all’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari.

L’incontro è pensato per mettere a fuoco i risultati dell’iniziativa, ma anche per tracciarne gli sviluppi futuri: il risultato ottenuto è già allo studio per essere applicato in diversi settori come quelli dell’agroalimentare, delle energie rinnovabili fino anche a quello aerospaziale.

La Filar è un’impresa sarda leader nella produzione di componenti critici per applicazioni deep tech con prodotti che vanno dalle applicazioni neurochirurgiche alla strumentazione aerospaziale. Per garantire l’altissima precisione richiesta in questi settori, l’azienda sarda in partnership con imprese e organismi di ricerca di altre regioni europee, è riuscita a introdurre l’intelligenza artificiale per la gestione dell’enorme quantità di dati necessari per la realizzazione dei suoi prodotti.

Un’innovazione importante, ottenuta grazie alle risorse messe a disposizione dalle politiche di coesione dell’Unione Europea. Durante i lavori del workshop, saranno approfondite le nuove opportunità dello strumento Interregionale per gli Investimenti in Innovazione (I3) e del Programma Regionale Sardegna 2021-2027.

Il principale obiettivo che Sardegna Ricerche intende raggiungere con questa iniziativa è quello di favorire la collaborazione tra gli attori dell’ecosistema regionale dell’innovazione, stimolando il trasferimento tecnologico e la co-progettazione in settori strategici, con particolare riguardo all’intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi manifatturieri.

Nel pomeriggio, previa prenotazione, sarà possibile richiedere informazioni sul progetto SMART-Growth e sulle diverse opportunità di finanziamento agli esperti della rete EEN – Enterprise Europe Network, di cui Sardegna Ricerche è il nodo regionale, che saranno a disposizione di quanti intendano approfondire le tematiche della giornata.

