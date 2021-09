Era non vaccinato e in buona salute il 53enne cagliaritano morto ieri dopo aver trascorso 10 giorni in terapia intensiva all’ospedale Binaghi di Cagliari.

No vax convinto e molto attivo sui social, era in condizioni disperate per un’insufficienza respiratoria.

È una delle due vittime che rientrano nel bollettino diramato dall’Unità di crisi della Regione per la giornata di sabato. L’altro ieri invece, a Sassari, si è registrata la vittima più giovane in Sardegna dopo il 33enne di Isili Fabio Lecis. Si tratta di un 37enne.

Ad accomunare le ultime due più giovani vittime del Covid nell’Isola è il fatto che non fossero vaccinate: il 53enne cagliaritano era sano prima del contagio, il 37enne sassarese era un paziente a rischio, che soffriva di diverse patologie e quindi ritenuto fragile.

(Unioneonline)

I dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata